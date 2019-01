Palermo calcio, gli inglesi cercano soci: pochi fondi, a gennaio solo mercato in uscita

Ancora nubi, ancora tanti punti interrogativi sulla nuova proprietà inglese del Palermo Calcio. La sport Capital è la nuova società titolare del club ma al momento non ha ancora portato investitori.

Sono state piazzate nuove azioni sul mercato con un aumento di capitale a 124 mila euro che però rappresentano spiccioli, per una società di calcio. Ecco perchè si cercano nuovi investitori sul mercato per poter arrivare all’annunciato aumento di capitale di 20 milioni di euro. Il prossimo passo sarà la fusione della Sport Capital di Treacy con l’altra Sport Capital Group di Richardson ma servono fondi e sin da subito per ottemperare alle scadenze.

Non c’è traccia – in questo momento - nemmeno del rientro del credito vantato nei confronti di Alyssa, la società che ha ancora la proprietà del marchio rosanero e che deve alle casse del Palermo 22,8 milioni di euro. Una somma che dovrà rientrare nel più breve tempo possibile. Pochi soldi equivalgono quindi ad un mercato di gennaio senza botto.

E in fondo Rino Foschi nelle precedenti interviste aveva già fatto intuire che in entrata si sarebbe fatto poco. Quello che preoccupa maggiormente i tifosi è comunque il mercato in uscita, con i senatori rosanero che sono già stati “adocchiati” dai club di A. E’ il caso di Rispoli che potrebbe passare al Bologna. L’esterno destro rosanero, già vicino al felsineo in estate, ma poi saltato per l’arrivo di Federico Mattiello, è tornato nuovamente nel mirino del club di Saputo.

Spazio anche a cessioni minori come quelle di Andrea Accardi e Simone Lo Faso. I due palermitani in questo campionato non hanno giocato neanche un minuto e sono destinati a partire in prestito. Sulla lista dei partenti a titolo temporaneo anche l'altro palermitano Luca Fiordilino, monitorato da Cittadella e Padova, così come Carlos Embalo.

