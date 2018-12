Bus per disabili incendiati a Partinico, la Croce Rossa metterà a disposizione 3 pulmini

Ha destato scalpore e sgomento l'incendio di due pulmini per disabili di proprietà del comune avvenuto a Partinico. A darne notizia era stato proprio il sindaco del comune palermitano Maurizio De Luca che oggi, annuncia che la Croce Rossa Italiana "metterà a disposizione 3 pulmini per il trasporto disabili".

"Ieri sera - racconta il primo cittadino - mi ha chiamato il presidente Francesco Rocca che ci ha comunicato la splendida notizia: si tratta di 2 pulmini con pedana totalmente attrezzati e di un mezzo senza pedana per il trasporto dei bambini con disabilità psichica che non hanno problemi di deambulazione".

Attestati di solidarietà al sindaco erano già giunti da diverse istituzioni. In una nota Eusebio Dali, vice presidente

dell’Ast e dirigente di Forza Italia aveva annunciato che "l’Ast metterà a disposizione del comune di Partinico i

mezzi necessari per continuare ad assicurare il servizio, fino a quando lo stesso non si munirà nuovamente dei pulmini per i disabili" mentre già nella giornata di ieri il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, si è recato a Partinico e, dopo avere consultato i due vicepresidenti del Parlamento siciliano, Roberto Di Mauro e Giancarlo Cancelleri, aveva annunciato che l'Ars avrebbe contribuito economicamente alle spese necessarie per far tornare a scuola, già dal 7 gennaio, gli studenti disabili e ripristinare il servizio.

Iniziativa quest'ultima, apprezzata da Tony Rizzotto, deputato della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana "La politica ha il dovere di stringersi attorno al comune di Partinico per far comprendere agli autori di questo vile gesto che ci troveranno uniti contro di loro. La disgregazione della politica sarebbe un errore gravissimo".

