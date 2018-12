Palermo, rimpasto in giunta entro due settimane

L'appuntamento è a stretto giro: quindici giorni. Tanto il tempo dato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che sta pensando a riorganizzare gli uffici e soprattutto a un rimpasto in giunta per una migliore distribuzione delle deleghe assessoriali. Ne dà notizia un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi.

Alcune competenze verranno scorporate e raggruppate secondo affinità tematiche. Con la Cultura, ad esempio, viaggeranno anche lo Sport e gli spazi museali. L’Urbanistica si porta appresso il Sue, l’ambiente, la Mobilità, le pedonalizzazioni il Prg ma anche le competenze sulle partecipate Amat e la Rap che dunque non saranno tutte assemblate in un unico assessorato (in questo momento quello di Sergio Marino).

