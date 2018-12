Palermo, alla ripresa subito un anticipo con la Salernitana

La Lega di B ha diramato il calendario di anticipi e posticipi dalla prima alla sesta giornata del girone di ritorno. Il Palermo inizierà subito con un anticipo, venerdì 18 gennaio alle 21, in casa contro la Salernitana.

Rosanero di venerdì anche contro il Brescia il 15 febbraio alle 21 in casa, mentre in posticipo al lunedì sera il Palermo sarà impegnato il 4 febbraio alle 21 al «Barbera» contro il Foggia. Alla sesta giornata, invece, come nel girone d’andata la squadra di Stellone osserverà un turno di riposo.

