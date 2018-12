Palermo, in 2 appartamenti oltre un chilo di cocaina: 3 arresti

In due abitazioni del quartiere Cuba-Calatafimi trovati 1,2 chili di cocaina, due bilancini di precisione, 3.000 euro in contanti, un libro mastro dove sono indicati i traffici illeciti. I carabinieri della squadra motociclisti del nucleo radiomobile hanno notato alcuni movimenti sospetti durante un servizio antidroga. È così scattata una perquisizione domiciliare in due abitazioni una di proprietà di A.M., 44 anni, mentre l’altra di proprietà dei coniugi N.A. e B.M., entrambi, ventiseienni.

Per i tre è scattato l’arresto: A.M. e N.A. sono stati portati nel carcere Pagliarelli, mentre B.M. è agli arresti domiciliari.

La cocaina è stata recuperata nel corso dell’operazione antidroga con l’ausilio del fiuto del cane Ron del nucleo carabinieri cinofili e sarà sottoposta controlli a cura del laboratorio analisi sezione scientifiche dei carabinieri di Palermo, per accertare l’esatta purezza della cocaina.

