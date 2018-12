Controlli in pub e discoteche a Palermo, scattano 3 denunce

Controlli in alcune discoteche palermitane per verificare il rispetto della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I poliziotti della squadra amministrativa della divisione di polizia amministrativa e sociale hanno accertato che il titolare di un locale aveva organizzato un concerto dal vivo di una band musicale, senza essere in possesso della prescritta licenza di polizia di stato, né del parere tecnico previsto.

Il titolare ed il gestore del locale sono stati segnalati all’autorità giudiziaria ed alla prefettura. Il questore Renato Cortese adotterà i provvedimenti necessari mirati alla cessazione dell’attività abusiva.

In una discoteca, in zona porto, è stato verificato come fosse stata superata la ricettività autorizzata dal Comune, violando le prescrizioni imposte in licenza dal questore. Si è, infatti, riscontrata la presenza di 100 avventori in più rispetto al numero autorizzato.

Anche in questo caso, il titolare della licenza è stato denunciato all’autorità giudiziaria e la licenza è stata sospesa dal questore per dieci giorni.

Invece in un’altra discoteca del centro città è stata organizzata una serata danzante con musica diffusa da un dj con la presenza di un numero di spettatori di molto superiore a quanto stabilito dalla commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Nel locale sono state vendute bevande alcoliche a minorenni e non è stato fatto rispettare il divieto di fumo all’interno della discoteca. La licenza della discoteca è stata sospesa per dodici giorni.

