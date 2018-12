Palermo tra i rifiuti, Orlando crea una commissione di verifica su Rap

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato mandato al segretario generale di predisporre quanto necessario per la nomina di una commissione per la verifica della funzionalità organizzativa delle aziende erogatrici di servizi pubblici comunali.

La prima azienda di cui la commissione dovrà occuparsi, su disposizione dello stesso sindaco, sarà la Rap, l'azienda che si occupa dei rifiuti. La commissione, presieduta dal segretario e composta dal capo di gabinetto e dal dirigente responsabile del settore "Controllo delle partecipate", dovrà ''analizzare e verificare l'organizzazione delle aziende, al fine di elaborare una proposta che, in vista della redazione del prossimo contratto di servizio, tenga conto prioritariamente dei risultati raggiunti sul fronte del soddisfacimento dell'utenza''.

Per il proprio lavoro - dice il Comune - la commissione potrà eventualmente avvalersi della collaborazione di un membro esperto in organizzazione di servizi pubblici, con eventuali costi a carico delle aziende esaminate di volta in volta.

