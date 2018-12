Giovane turista russo travolto e ucciso alla Favorita a Palermo, illesa la compagna

Un turista russo di 30 anni, Sergey Mankovsky, è stato travolto e ucciso in viale Ercole a Palermo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto, l’uomo infatti è morto poco dopo. I vigili urbani dell’infortunistica hanno eseguito i rilievi sul tratto di strada rimasto temporaneamente chiuso.

Secondo quanto ricostruito, il giovane in vacanza con la moglie a Palermo sarebbe stato investito da un anziano automobilista. La vittima, si apprende, stava percorrendo la Favorita a piedi poiché l'autobus che attendeva la coppia tardava ad arrivare.

Ma in prossimità di via Case Rocca, una Fiat 600 guidata da un novantenne, ha travolto il turista che stava camminando dietro la moglie. La donna non ha riportato ferite, ma è rimasta sotto choc. Si è reso necessario l'invio sul posto di un interprete.

