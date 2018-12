Rischio frane all'Addaura a Palermo, dal 7 gennaio interventi urgenti di messa in sicurezza

Rischio frane dalla parete rocciosa dell'Addaura a Palermo. Così scatta l'ordinanza di sgombero per decine di famiglie che vivono sotto Monte Pellegrino. Il sindaco Leoluca Orlando firmerà un'ordinanza nella quale è fissato l’orario di evacuazione stabilito dalle 7.30 fino alle 17.30 dal 7 al 12 gennaio e dal 14 al 19 dello stesso mese per i residenti di via Monte Ercta ai civici 930, 940, 1020, 1024. I cittadini che vivono sotto il costone roccioso dell'Addaura dovranno necessariamente uscire fuori la mattina e potranno rientrare la sera.

Si tratta di interventi necessari per la messa in sicurezza del costone e per l'elevato rischio frane.

L’area tecnica della riqualificazione urbana ha indicato i punti esatti in cui gli operai dovranno lavorare. Si tratta con più precisione dell’area sovrastante la via Bonanno in un tratto di 600 metri. Dal chilometro 1,6 dopo l’incrocio con via Cardinale Rampolla e la via Monte Ercta per un tratto che inizia con il primo tornante dopo l’incrocio con via Regina Margherita e fino all’incrocio con la via Annone.

In queste strade non si potrà neanche circolare fatta eccezione per le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso.

