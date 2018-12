Palermo, ora c'è l'ufficialità: Struna lascia i rosanero, ceduto alla Houston Dynamo

Dopo le voci degli ultimi giorni, è arrivata anche l'ufficialità. Alijaz Struna lascia il Palermo e la Sicilia, per andare a giocare netli Stati Uniti, più precisamente nella Houston Dynamo.

Ad annunciarlo, sul proprio sito ufficiale e sui social network, un comunicato del club rosanero: "L'U.S. Città di Palermo comunica di aver ceduto il calciatore Aljaz Struna allo Houston Dynamo. Il difensore sloveno si trasferisce al club statunitense a titolo definitivo".

Struna, 28 anni, sloveno, era arrivato in Sicilia nel 2012, per girovagare poi in prestito anche a Varese e Carpi. Da un anno, comunque, era fra i titolari dei rosanero, schierato il più delle volte nel ruolo di regista difensivo. Il ventottenne lascia la squadra dopo 5 presenze e una rete in questa stagione, e dopo un totale di 67 presenze e 2 gol in tutte le competizioni.

