Morto il vescovo emerito Rosario Mazzola, guidò la diocesi di Cefalù

E' morto la scorsa notte il vescovo emerito Rosario Mazzola, aveva compiuto 94 anni il 19 settembre.

Era stato ordinato vescovo dal cardinale Salvatore Pappalardo il 4 settembre dell'82 e nell'88 scelto da Papa Giovanni Paolo II come pastore della diocesi di Cefalù che ha guidato per 12 anni. Impegnato in prima linea nel sociale, ha più volte condannato pubblicamente la mafia e il malcostume della raccomandazione.

La camera ardente verrà allestita dopodomani nella chiesa del Purgatorio a Cefalù. I funerali si terranno l'indomani in Cattedrale alle 11.

