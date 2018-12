Spezia-Palermo, tifo all'insegna del Natale a Tgs Studio Stadio

Il Palermo va in trasferta sul campo dello Spezia per cercare una vittoria e consolidare il primato in classifica e a Tgs Studio Stadio si accende il tifo per sostenere i rosa in una coinvolgente atmosfera natalizia. Il talk show condotto da Salvatore Fazio seguirà la partita a partire dalle 17:15 sul canale 15 del digitale terrestre.

In studio ci sarà l’esuberanza e la frizzantezza dell'attore e comico Totò Borgese che tiferà a modo suo per i rosanero. Spazio al divertimento anche con l'attore Massimo Marotta che interpreterà uno stravagante pseudo presidente del Palermo. Ad analizzare la partita ci sarà il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia. Spazio anche alla musica con il coinvolgente chitarrista Roberto Borsellino.

A sostenere la squadra di Stellone ci sarà pure una bellezza particolare: la palermitana Sofia Bianchi che ha conquistato il titolo nazionale «Miss Venere Eleganza 2028». I telespettatori potranno diventare protagonisti con i loro commenti, foto e messaggi attraverso la chat di Whatsapp al numero 3351356928: i messaggi più belli saranno letti in diretta da Gabriele Messina. Stadio virtuale a Termini Imerese con Alessandro Matalone con un gruppo di tifosi capitanati dall'ex calciatore Ciro Femiano ma anche con presepi e sculture di cioccolato.

