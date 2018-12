Palermo, mancano i medici: all'ospedale Ingrassia sospesi i ricoveri in Ortopedia

Mancano i medici e così vengono sospesi i ricoveri in Ortopedia all'ospedale Ingrassia. Ne dà notizia un articolo di Salvatore Fazio sul Giornale di Sicilia di oggi.

La decisione dell'Asp, assunta insieme al primario del reparto, arriva a pochi giorni dall'insediamento del nuovo manager dell'azienda, Daniela Faraoni, ancora designato e per la nomina ufficiale si dovrà attendere un lungo iter burocratico.

Una volta insediati, i nuovi vertici delle strutture sanitarie dovranno fare i conti anche con le carenze di personale in attesa dello sblocco di tutti i concorsi per il quale si aspetta il via libera da Roma alla nuova rete ospedaliera.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE