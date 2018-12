Bagheria, duemila farmaci raccolti in un mese

Quasi 2.000 farmaci raccolti a distanza di solo un mese dalla presentazione del progetto "Raccogliamo la solidarietà" a Bagheria.

Un’iniziativa portata avanti dalla Cooperativa Sociale Onlus Giorgio La Pira, insieme al comune di Bagheria e l'Ordine dei Farmacisti di Palermo, che ha visto coinvolti diversi attori del pubblico e del privato nella raccolta di farmaci ancora validi in tutte le farmacie del territorio.

“Abbiamo effettuato il primo svuotamento degli appositi contenitori istallati all’ interno delle farmacie - dice il presidente della Giorgio La Pira Onlus Gianfranco Marotta - ringraziamo i cittadini tutti per l'ottimo lavoro svolto”.

Questi farmaci adesso serviranno ad assistere le famiglie indigenti e gli enti caritatevoli che ne faranno richiesta, ma prima verranno sottoposti ad un’accurata selezione dai farmacisti e caricati sul sito on line www.farmaciasolidalegiorgiolapira.it dove tutti gli enti potranno richiederli in base alle esigenze dei loro assistiti.

“Ci auguriamo che il progetto prosegua con questo spirito solidale per aiutare chi non sta bene- conclude Marotta- tutto ciò che facciamo è a costo zero per il cittadino per il comune e per i farmacisti che aderiscono”. Un lavoro di squadra che mette insieme pubblico, privato ed amministrazione per garantire sempre maggiori servizi ai più bisognosi.

