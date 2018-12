Palermo: controlli in sale giochi al Cep, scattano multe da 70mila euro

Controlli della polizia amministrativa nelle sale giochi del Cep. La polizia insieme al personale dei monopoli di Stato ha riscontrato inadempienze all’interno di un bar di via Brunelleschi dove erano state installate cinque slot machine e dodici postazioni internet, comprensive di schermi video e sei stampanti termiche per consentire le giocate ai vari palinsesti sportivi. È stato accertato che il titolare dell’esercizio non era in possesso della prevista licenza per la raccolta di scommesse.

Sulla scorta di quanto accertato sono state elevate sanzioni amministrative al gestore del locale, al concessionario e al proprietario delle apparecchiature, per un totale di 65 mila euro.

Inoltre sono state sequestrate con l’apposizione di sigilli tutte le apparecchiature informatiche, i cui schermi video erano appesi ad una parete a disposizione dei clienti.

Sono stati sottoposti a sequestro anche i due computer che, ubicati all’interno di un corner specifico, erano stati adibiti a banco per la raccolta delle scommesse dei giocatori. Nel cassetto c'erano 175 euro, anch'essi sequestrati.

Sono state elevate multe per infrazione del codice della strada per un totale di 3000 euro. Infine è stato fermato e sanzionato un automobilista senza patente di guida.

