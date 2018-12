Palermo, quattro venditori abusivi a Piazza Noce: sequestrati 4 gazebo e oltre 350 chili di frutta

Operazione congiunta di polizia e carabinieri a Piazza Noce, a Palermo, dove sono stati individuati quattro venditori abusivi mentre stazionavano nel piazzale, occupando il suolo pubblico senza alcuna autorizzazione e rallentando gravemente il traffico.

Gli agenti del nucleo commercio hanno sequestrato 4 gazebo abusivi, oltre 350 chili di prodotti ortofrutticoli e 40 piante e stelle di natale.

Un venditore di alberi e addobbi di Natale è stato denuciato sia per occupazione abusiva di circa 64 metri quadrati di suolo pubblico sia per installazione abusiva di 4 gazebo. Al commerciante sono stati inoltre sequestrati 5 mila pezzi in vendita.

Trecentocinquanta chili di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati a un venditore ambulante che con la sua bancarella occupava 30 metri quadrati. Tutta la merce è stata devoluta in beneficienza.

