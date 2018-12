Frana a Castronovo, al via costruzione di un bypass. Musumeci: "Impegni mantenuti"

La Regione avvierà subito a Castronovo di Sicilia la costruzione di un bypass per risolvere, nell’immediato, il problema dell’interruzione della strada provinciale, crollata a causa di una frana.

È questo il risultato dell’incontro - coordinato dal capo della Protezione civile regionale Calogero Foti - che si è tenuto nel pomeriggio nel Centro del Palermitano, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Sinatra, della Città metropolitana e dei proprietari dei terreni limitrofi alla zona oggetto del cedimento.

Il tempo stimato per la realizzazione dell’opera - che avverrà in una zona più a valle rispetto all’attuale tragitto stradale - è di circa venti giorni. Nel frattempo, si darà l’avvio anche agli studi geologici per verificare la portata della frana e potere quindi procedere alla progettazione del viadotto definitivo.

«Così come anticipato al sindaco, sabato scorso - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - abbiamo mantenuto gli impegni. Il cantiere partirà immediatamente, in modo tale da ridurre al minimo i disagi di abitanti e imprese della zona».

