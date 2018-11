Palermo, domenica l'insediamento del nuovo parroco di Santa Maria della Pietà

La cerimonia di insediamento del nuovo parroco Don Giuseppe Di Giovanni nella Parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1 a Palermo si terrà domenica alle ore 11, in occasione della solennità di Cristo Re. A presiedere la solenne concelebrazione eucaristica sarà l'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

Al termine della Messa l'artista Pippo Madè offrirà alla parrocchia una sua opera in maiolica raffigurante il beato Puglisi. Don Giuseppe Di Giovanni ha ricevuto il nuovo incarico dall’Arcivescovo lo scorso 29 settembre in sostituzione di Padre Claudio Cozzi.

In precedenza ha diretto per un ventennio la parrocchia di San Basilio a Palermo e nel 2017 è stato nominato Arciprete a Ciminna. Santa Maria della Pietà è la chiesa in cui sono stati battezzati palermitani illustri come Don Francesco Paolo Gravina, Principe di Palagonia; Padre Giovanni Messina; il beato Don Pino Puglisi e il giudice Paolo Borsellino.

