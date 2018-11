Strage di cani a Misilmeri, altri due cuccioli avvelenati

Continua la strage di cani a Misilmeri. È ormai uno stillicidio: oggi altri due cagnolini sono stati visti agonizzare nella centralissima via Europa. Qualcuno ha cercato di salvarli. Edoardo Ortello titolare di un bar ha prestato immediatamente i soccorsi.

Ma non c'è stato nulla da fare. Nei mesi scorsi alcuni cittadini hanno presentato denuncia alla locale compagnia dei carabinieri di Misilmeri dopo che alcuni cagnolini sono stati uccisi. La preside dell'istituto scolastico centro Lingue, Anna Maria Priola, ha visto a pochi metri dai cagnolini anche un gattino morto: "Sicuramente è stato avvelenato dalla stessa mano - dice la preside - non si capisce perché tanta crudeltà gratuita".

Giacomo Giusto Lo Franco, commissario di polizia e consigliere comunale è stato tra i primi ad intervenire: "È inconcepibile quello succede nella nostra comunità. C'è qualcuno che si diverte ad uccidere delle bestie inermi. Faremo di tutto per scoprire l'autore di queste barbarie".

Magdalena Ignatowicz, volontaria che si prende cura dei randagi: "Urge una sensibilizzazione nelle scuole. Bisogno intervenire con le sterilizzazioni: i comuni di devono organizzare impiegando fondi a tal uopo ".

© Riproduzione riservata