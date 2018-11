Sorpresi a rubare in un magazzino, due arresti a Palermo

Sono stati sorpresi a rubare in un magazzino di uno stabile in via Archimede, a Palermo. La polizia ha sorpreso e arrestato un ventiquattrenne palermitano e un sedicenne rumeno.

Il colpo è stato sventato grazie alla segnalazione giunta alla centrale del 113, da parte di un cittadino che accusava movimenti e rumori sospetti provenienti dallo stabile vicino. Sul posto, i poliziotti hanno notato che il portone d’ingresso aveva segni di effrazione all’altezza della serratura. All'inteno i due giovani sono stati sorpresi mentre armeggiavano dentro un magazzino. I due hanno cercato di fuggire. Il ventiquattrenne è stato bloccato subito, il sedicenne è corso verso le scale, ma è stato presto raggiunto.

Intanto è stato allertato il proprietario del magazzino che ha notato come le catene ed i lucchetti nelle due porte d’accesso erano stati distrutti.

I due giovani sono stati arrestati e accompagnati presso gli uffici della questura per ulteriori accertamenti. Il ventiquattrenne è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, invece il minorenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza "Francesca Morvillo".

