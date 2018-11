Incendio in un appartamento a San Cipirello, notte di paura per gli abitanti

Un principio d'incendio in un appartamento ha spaventato gli abitanti di una palazzina in via Roma, al civico 174, a San Cipirello. I residenti hanno allertato il 112.

La centrale operativa dei vigili del fuoco è stata allertata dai carabinieri di Piana degli Albanesi intorno alle 4 di questa mattina. I militari hanno segnalato un principio d'incendio in un'abitazione. Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta, ma quando è arrivata sul posto il piccolo rogo era stato già domato. L'edificio è stato controllato e lasciato in sicurezza.

