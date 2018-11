Maltempo in provincia di Palermo, in prefettura un centro di coordinamento per i soccorsi

In relazione alle condizioni meteorologiche in tutta la provincia di Palermo è stato costituito in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi in continuo contatto con i Comuni del territorio provinciale via via interessati dalle maggiori criticità.

Allo stato risultano costituiti i Centri Operativi Comunali di Altofonte, Campofiorito, Corleone e Palazzo Adriano; sono in corso di costituzione quelli di Bisacquino, Camporeale, Contessa Entellina e Ficarazzi.

Con particolare riguardo alla viabilità, non risultano problemi relativi alla rete autostradale della provincia. Più difficile la circolazione sulla strade statali e provinciali dove sono tuttora in corso diversi interventi di rimozione di detriti e fanghiglia.

Chiuse la SS 121 dal km 213+900 tra gli svincoli Vicari nord e Manganaro, in corrispondenza del ponte San Leonardo, a causa dell’esondazione dell’omonimo fiume, la SS 118 al KM 44+600 per dissesto del corpo stradale, la SS 188 al km 124 per smottamento del terreno lato monte; il ponte San Giuseppe sulla SP 84 dal km 1+400 al km 1+560, già interessato da una limitata circolazione.

In particolare, la chiusura delle SS 188 ha determinato per quasi l’intera giornata l’impossibilità di raggiungere l’Ospedale di Corleone dal Comune di Palazzo Adriano cui è stata, dunque, fornita l’indicazione del Presidio Territoriale di Emergenza di Lercara Friddi, dove è anche presente una pista di elisoccorso h24 ed un’ambulanza con medico. Nella serata è stato aperto un varco per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Alle 16 la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di rischio meteo – idrogeologico e idraulico che ha elevato il livello di allerta da arancione a rosso per grande parte della provincia e sono, dunque, stati tempestivamente avviati mirati contatti con i Sindaci di tutti i Comuni interessati.

© Riproduzione riservata