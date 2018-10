Corsa a cavallo nella circonvallazione di Monreale: tre denunciati

Fanno correre un cavallo lungo la circonvallazione di Monreale, in piena notte e in un tratto completamente al buio. La loro corsa però è finita davanti a una gazzella dei carabinieri che li ha colti sul fatto. I militari hanno fermato i tre, uno in sella e due a bordo di uno scooter che faceva da apripista al cavallo, e li hanno denunciati per maltrattamento di animali.

L'episodio è accaduto il weekend scorso, quando la strada che porta a Monreale è di solito più trafficata. La folle corsa è avvenuta in un tratto di strada non illuminato e noto per essere molto pericoloso, quello all'altezza del raccordo di via Aldo Moro. A essere identificati il fantino, di 37 anni, e i due a bordo dello scooter, di 24 e 26 anni. Tutti e tre palermitani.

Durante la visita di un veterinario dell'Asp, inoltre, è stato accertato che il box in cui il cavallo era rinchiuso era sprovvisto di codice stalla. Al proprietario del box è stata così elevata una sanzione di 300 euro.

Quello registrato a Monreale non è un caso isolato. Lo scorso febbraio, un giovane in sella a un cavallo si è schiantato contro un palo in via Pertini. L'episodio era stato ripreso e pubblicato sui social e su diversi siti di informazione. Pochi giorni dopo il ragazzo era stato individuato e denunciato, mentre il cavallo era stato ritrovato ferito in una stalla abusiva a Partanna Mondello.

