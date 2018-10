Verso Lecce-Palermo, accanto a Nestorovski Moreo insidia il posto a Puscas

Roberto Stellone ha quasi tutti gli effettivi a disposizione ma non sa ancora quali uomini scegliere per il match di domenica a Lecce. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-1-2, con un trequartista a supportare due punte, ma ci sono ancora dubbi da sciogliere su chi potrà reggere il reparto offensivo. Trajkovski viene dalla parentesi nazionale in cui ha fatto bene ma Stellone potrebbe preferirgli Falletti che in questi giorni si è allenato regolarmente con il gruppo.

E poi in attacco Moreo insidia il posto di Puscas; Nestorovski invece è certo della maglia da titolare. In difesa sicuri del posto sono gli “intoccabili” Rajkovic e Bellusci, mentre con la linea a tre è corsa aperta per l’ultimo posto disponibile. In condizioni fisiche ottimali, il candidato designato è certamente Struna, che occuperebbe il posto al centro della difesa, ma anche Pirrello reclama una maglia. A centrocampo c’è abbondanza, sulla sinistra dovrebbe verosimilmente toccare a Mazzotta, con Salvi e Rispoli a duellare per la corsia di destra. In mezzo si va verso il duo formato da Jajalo e Haas, anche se Murawski spera di ottenere fino alla fine una chance dal primo minuto.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Bovo, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Arrigoni; Mancosu; La Mantia, Palombi. All. Liverani

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Struna (Pirrello), Rajkovic; Salvi, Jajalo, Haas, Mazzotta; Falletti (Trajkovski); Puscas (Moreo), Nestorovski. All. Stellone

