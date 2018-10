Multe a 43 parcheggiatori abusivi a Palermo, in totale sanzioni per 35 mila euro

I Carabinieri hanno sanzionato 43 parcheggiatori abusivi a Palermo. Le multe vanno da 700 a 1.750 euro. Nel totale sono state, pertanto, comminate, sanzioni amministrative per 35.000 euro.

I Carabinieri si sono concentrati nei luoghi di maggior affluenza, dal centro storico (zona Cala, piazza Marina, piazza Borsa, piazza Verdi, via Volturno) allo stadio (viale Del Fante) alla stazione ferroviaria (piazza Giulio Cesare ) nonchè lungo via Messina Marine in prossimità delle strutture ospedaliere.

Le 43 persone, tutte palermitane, di età compresa tra i 64 e i 35 anni svolgevano tranquillamente la propria attività a poca distanza di scuole, ospedali ed uffici pubblici. Per la maggioranza di loro è stato notificato anche l’ordine di allontanamento.

Nel corso del blitz i Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo hanno denunciato un 30enne perché nonostante fosse sottoposto a Daspo urbano per 6 mesi svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo e un 42enne ghanese responsabile d’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato che dovrà lasciare entro 7 giorni.

I Carabinieri della compagnia di Piazza Verdi hanno denunciato un 28enne per aver violato il provvedimento amministrativo del divieto di accedere e stazionare nella zona di via Messina Marine emesso il 22 settembre 2018.

© Riproduzione riservata