Palermo, sequestrata una friggitoria ambulante: panelle e crocchè fritte in olio esausto

Nuova denuncia della polizia municipale di Palermo nei confronti di un venditore ambulante. Questa volta ad essere preso di mira un uomo che vendeva panelle e crocchè in cattivo stato di conservazione in via Tricomi, nei pressi dell’ospedale Civico di Palermo.

La polizia municipale ha denunciato l'ambulante, E.A., di 36 anni, all'autorità giudiziaria; friggeva in olio esausto panelle e crocchè che sono state riscontrate in cattivo stato di conservazione. Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica hanno proceduto al sequestrato e hanno avviato a distruzione gli alimenti, consistenti in 3 chili di panelle, 9 chili di crocchè e trenta panini, oltre ad una bombola di gas da 15 chili e 20 chili di olio esausto.

Dai controlli, l’ambulante, inoltre, è risultato abusivo, sprovvisto di autorizzazioni alla vendita e sanitarie e la motoape utilizzata per l'attività ambulante, non aveva copertura assicurativa e quindi sequestrata. La sanzione inflitta è di 4.500 euro.

Non si tratta del primo caso riscontrato da parte della polizia municipale e non sarà, purtroppo, neanche l'ultimo. Diverse le denunce negli ultimi mesi: carenze igienico-sanitarie, cibi in cattivo stato di conservazione, licenze scadute da anni o mai avute e attività di vendita posizionata su area pubblica. Sono le infrazioni maggiormente riscontrate e che fanno scattare l'immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

