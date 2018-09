Palermo, cantiere dell’anello fermo in via Sicilia: lavori fra un anno

Fermi i lavori per l’anello ferroviario in zona Libertà. Riaperta viale Lazio, resta vietata la via Sicilia fra le lamentele di residenti e commercianti. Il cantiere, come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola, potrebbe rimanere chiuso fino a giugno prossimo.

«La città per altri 12 mesi deve convivere con un cantiere fantasma - commenta la consigliera Sabrina Figuccia che sull’argomento ha presentato un’interrogazione -, ma soprattutto, con gli innumerevoli disagi che questo comporta. Mi auguro - conclude - che il sindaco Orlando, a cui ho inviato un’interrogazione urgente, prenda in mano la questione e metta finalmente in contatto gli uffici comunali con quelli di Trenitalia, ma soprattutto dia una decisa accelerata ai lavori, che ormai da troppo tempo stravolgono la vita dell’intera zona».

