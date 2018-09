Pitbull di guardia alla marijuana nascosta nell'agrumeto, un arresto a Palermo

Scoperta una coltivazione di marijuana nascosta in mezzo a un agrumeto in via Falsomiele, a Palermo. I carabinieri della compagnia di Monreale, durante un servizio di ricerca di piantagioni, hanno arrestato il 51enne D.G.r., palermitano e pregiudicato.

I militari dell’Arma, sospettando che l'uomo nascondesse in mezzo al proprio agrumeto una coltivazione di marijuana, hanno effettuato un controllo con l'aiuto delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Palermo-Villagrazia. La ricerca ha permesso di scovare 33 piante dell’altezza di circa 2 metri, perfettamente nascoste tra i limoni e gli aranci nel terreno retrostante l'abitazione.

In un'area adibita ad essiccatoio, un pitbull faceva la a guardia ad altre 30 piante dell'altezza di circa un metro e mezzo. L'uomo, per nascondere il forte odore di marijuana, aveva sparso una grossa quantità di polvere di caffè all’ingresso della proprietà, non riuscendo ad ingannare il fiuto dei cani Mike e Ron.

Per il 51enne è scattato così l'arresto in flagranza di reato convalidato dal gip del tribunale di Palermo che ha disposto per il coltivatore gli arresti domiciliari.

