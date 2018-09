Palermo, al via la quarta edizione di “Sposa del Mediterraneo”

Ha preso il via ieri la quarta edizione di “Sposa del Mediterraneo”, aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a domenica 30 settembre. A tagliare il nastro, durante la cerimonia di inaugurazione, è stato il presidente della sesta commissione del consiglio comunale di Palermo Ottavio Zacco, insieme ai rappresentanti di Medifiere.

“La Fiera è una grande vetrina, un’opportunità importante per le attività produttive locali e non solo – ha dichiarato Ottavio Zacco -. Se tante aziende partecipano e aderiscono vuol dire che funziona. Stiamo attraversando un momento difficile in città per carenza di personale. Stiamo lavorando al Suap per cercare di snellire le pratiche burocratiche”.

La Fiera è visitabile all’interno del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo dove sono esposti abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, auto, trucco. C'è la presenza di parrucchieri e gestori di location prestigiose, rustiche o supereleganti dove organizzare la festa e di agenzie di viaggio. “Questo è per noi il quarto anno della Sposa del Mediterraneo – spiega Massimiliano Mazzara di Medifiere – . Di anno in anno la Fiera cresce con sempre più espositori di qualità”.

La Fiera è aperta tutti i giorni dal 22 al 30 settembre, da lunedì a venerdì dalle ore 16:00 alle 23:00. Sabato dalle 16:00 alle 24:00 e domenica dalle ore 15:30 alle 23:00.

