Parcheggio selvaggio e doppia fila: multe a raffica a Palermo fra Mondello, Addaura, Sferracavallo

Parcheggio selvaggio, divieto di sosta e doppia fila: multe a raffica a Palermo fra Mondello, Addaura, Sferracavallo e Arenella.

I controlli nelle borgate marinare sono stati effettuati da parte delle pattuglie della polizia municipale dotate di street control. Sabato sera gli agenti hanno elevato 80 contravvenzioni nel percorso predisposto dal comandante Gabriele Marchese da Mondello a Vergine Maria.

Sono state riscontrate a Mondello le maggiori criticità nella circolazione stradale, a causa di 36 autovetture parcheggiate irregolarmente, in doppia fila, zona rimozione e in prossimità di incroci: tutte le auto sono state sanzionate. Altre 21 multe elevate a Sferracavallo, 16 sul lungomare Cristoforo, all'Addaura, e 7 nel quartiere dell’Arenella.

Salgono così a 778 le sanzioni rilevate con street control da quando il servizio è stato avviato nella fascia costiera in via sperimentale ed in particolare nelle ore serali e notturne del fine settimana.

