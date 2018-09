La visita del Papa a Palermo, divieti e strade chiuse in mezza città: ecco quali

Palermo si prepara ad accogliere la visita di Papa Francesco sabato 15 settembre, in occasione del 25° anniversario dell'uccisione di Padre Pino Puglisi, già Beato.

La macchina organizzativa è ormai in azione da giorni, gli operai sono al lavoro al Foro Italico, dove il pontefice celebrerà la Santa Messa aperta alla città. Il programma prevede diverse tappe: la messa al Foro Italico, il pranzo con i poveri della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, la visita a Brancaccio nei luoghi di don Pino Puglisi e nella chiesa di San Gaetano, l'incontro con i giovani in piazza Politeama. Un evento imponente per la città: sono attesi migliaia di fedeli, oltre 5mila giovani da tutta la Sicilia e più di 500 pullman arriveranno nel capoluogo siciliano dalla Calabria e dalle altre province dell'isola.

Per l'occasione, in mezza città, scatteranno divieti e molte strade saranno chiuse al traffico. Dal centro storico al Politeama, da via Piano Ucciardone fino a via Messina Marine e poi da via Tiro a Segno a Brancaccio.

Dalle 6 del 15 settembre e fino a cessate esigenze, niente auto nella zona tra via Crispi e via Messina Marine. Nello specifico sarà chiusa l'area tra via Piano dell'Ucciardone e via Messina Marine, dopo Sant'Erasmo, nel tratto fra via Salvatore Cappello e via Ponte di Mare.

Visita del Papa a Palermo: ecco le strade chiuse La mappa delle strade chiuse per la visita del Papa a Palermo, da Piano dell’Ucciardone fino in via Salvatore Cappello (via Messina Marine) La mappa delle strade chiuse a Palermo per la visita del Papa, da via Tiro a Segno a via Stefano Canzio La mappa delle strade chiuse a Palermo per la visita del Papa, da via Lincoln fino in via Ruggero Settimo (tratto Catelnuovo-Stabile)

Ancora, strade chiuse alle auto anche da via Lincoln a via Ruggero Settimo (tratto Castelnuovo-Stabile). Tra queste, via Roma (da piazza Giulio Cesare a via Cavour), via Vittorio Emanuele, corso Alberto Amedeo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando, parte di via Dante (tratto Virgilio-Castelnuovo). Ma anche un lungo tratto di via della Libertà (tratto Crispi/Mordini/Ruggero Settimo), via Amari (Vedi mappa).

Stop alle auto anche in zona Corso dei Mille/Brancaccio per la visita del Papa nei luoghi di don Pino Puglisi. I divieti scatteranno nell'area che va da via Tiro a Segno fino in via Stefano Canzio: tra questi anche in via Decollati, Rotonda Norman Zarcone, via Brancaccio, via San Ciro, viale dei Picciotti, viale Amedeo d'Aosta, piazzale Anita Garibaldi.

Divieti di sosta con rimozione coatta scatteranno invece già a partire dalla mezzanotte del 13 settembre e fino alle 19 del 15 settembre nelle stesse zone sopra elencate, su entrambe le carreggiate e incluse vie, piazze e traverse vicine (per i 20 metri antecedenti). Al Foro Italico i primi divieti di sosta, h24 e con rimozione coatta, sono invece scattati già da fine agosto, per consentire agli operai di allestire l'area in cui papa Francesco celebrerà la messa, e potrebbero protrarsi fino al 19 settembre, cioè fino a quando non verrà smontata tutta l'impalcatura.

