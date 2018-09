A Palermo il festival mondiale del Disegno: nuova edizione all'insegna della sicilianità

Le date da segnare sono quelle del 6 e 7 ottobre quando a Palermo si svolgerà il festival mondiale del Disegno.

"The Big draw" approda in città grazie all'associazione Scruscio. La tematica scelta è "Siciliano di mare aperto" pensato per chi si orienta verso nuovi orizzonti, tenendo comunque sempre nel cuore la Sicilia.

Pronti dunque due giorni di workshop per grandi e piccini, installazione tematica e libri d'artista.

Si parte con "Palermo in un Pop-up", laboratorio creativo per bambini organizzato per conoscere la storia di Palermo attraverso cartoline animate e speciali. Location scelta l'ecomuseo Mare memoria viva.

Il 7 ottobre invece giornata interamente dedicata al workshop di pittura sull'acqua per sperimentare la tecnica giapponese suminagashi.

Gli artisti che parteciperanno potranno esibirsi in una estemporanea.

