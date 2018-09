Gli scatti dalla natura di Margarese: mostra a Godrano

Dalla Sicilia all'Europa, un percorso fatto di percezione visive, nel totale rispetto della natura: dalla lince al lupo e l'aquila Reale gli scatti di Domenico Margarese detto "Mimmo" ritraggono la parte più intima di una natura selvaggia, di un mondo parallelo, esprimendo così un omaggio alla bellezza più delle volte celata.

Mimmo è un conoscitore del bosco, ma malgrado ciò ha impiegato circa cinque anni di sacrifici, fatti di attesa, appostamenti ed infinita pazienza per mettere insieme la serie di fotografie che compongono la sua prima mostra personale "Omaggio alla Bellezza", visitabile oggi e domani a Godrano, in via Palermo 68 dalle 16,30 alle 24.

L'iniziativa è organizzata da Vincenzo Deguardi direttore artistico della pinacoteca "Francesco Carbone" di Godrano.

