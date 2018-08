Palermo, sparatoria dopo una lite tra vicini a Sferracavallo: ucciso un uomo, l'assassino è in fuga

Sparatoria questa sera in via Sferracavallo, nell'omonima borgata palermitana. Un uomo, Cosimo D'Aleo, 43 anni, è rimasto ucciso, con il suo assassino che sarebbe attualmente in fuga, dopo essersi barricato in casa in un primo momento. Sul posto gli agenti di polizia che sono stati allertati dai vicini, che hanno sentito gli spari e le urla. In via Sferracavallo anche gli uomini del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione da parte della sezione omicidi della squadra mobile, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una violenta lite tra vicini di casa, dove un uomo, un sessantenne, Piero Billitteri, avrebbe sparato uccidendone un altro, per poi barricarsi al secondo piano di una casa in via Sferracavallo 108, per poi fuggire.

La polizia è sulle tracce dell'uomo, con le ricerche rese più difficoltose da un violentissimo nubifragio che si è abbattuto in città in questi minuti. Gli agenti avrebbero trovato l'auto dell'assassino, ma non lui, che avrebbe continuato la fuga a piedi.

L'ennesima discussione tra i due, che secondo alcuni testimoni litigavano da mesi, sarebbe stata provocata dalla decisione di D'Aleo, che viveva al piano terra, di arrostire della carne all'esterno. Billitteri sarebbe sceso dalla vittima urlando che il fumo gli dava fastidio. I toni si sarebbero fatti accesi. L'aggressore sarebbe risalito a casa a prendere la pistola e poi, tornato dal vicino, gli avrebbe sparato davanti alla moglie.

