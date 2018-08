Palermo, ufficializzate sei cessioni. Ripresa la preparazione per il campionato

Movimenti di mercato in casa Palermo. Il club siciliano comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Reggina Davide Petermann. Marco Toscano si trasferisce in prestito al Trapani. Con la stessa formula Shaqir Tafa si trasferisce al Cuneo e Simone Giuliano alla Pro Piacenza. Marco Da Graca è stato ceduto alla Juventus con la formula del prestito con diritto di opzione in favore del club bianconero. Ivo Quaranta infine si trasferisce al Foggia con la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione.

Intanto, dopo due giorni di riposo seguiti all’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Cagliari, il Palermo di Bruno Tedino ha ripreso oggi la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Per i rosanero doppia seduta di allenamento a Boccadifalco. Al mattino lavoro aerobico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Nel pomeriggio partite a tema, lavoro aerobico e una partitella finale in porzione ridotta del campo.

Ancora lavoro a parte per Chochev e Aleesami. Solo fisioterapia per Lo Faso. Domani la squadra tornerà in campo per una seduta di allenamento pomeridiana. Sabato il Palermo disputerà un’amichevole al «Tenente Onorato» di Boccadifalco con la Sicula Leonzio, formazione che si appresta ad affrontare il campionato di serie C, calcio d’inizio alle 17,30. L’accesso all’impianto militare non è permesso ai civili. Gli unici autorizzati ad assistere alla partita saranno i giornalisti accreditati. Per i rosanero quello di sabato sarà l’ultimo test in vita dell’esordio in campionato previsto per sabato 25 agosto alle 18 a Salerno contro la Salernitana dell’ex Stefano Colantuono.

