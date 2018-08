Palermo, il consigliere ex Fi Ficarra passa alla Lega

Il consigliere comunale di Palermo Elio Ficarra passa alla Lega. Ficarra, 50 anni, alle scorse elezioni amministrative era stato eletto in Consiglio comunale in una lista a sostegno della candidatura a sindaco di Fabrizio Ferrandelli.

Da oggi entrerà a far parte del gruppo della Lega di Matteo Salvini lasciando Forza Italia, partito in cui ha cominciato a muovere i primi passi nella politica. Attualmente vice presidente della Terza commissione consiliare (Società partecipate) a Sala delle Lapidi, già presidente della Commissione consiliare Attività Produttive (carica ricoperta dal 2007 al 2012) e capo di Gabinetto dell’assessorato regionale Famiglia dal 2013 al 2014, all'interno del partito di Matteo Salvini sarà il vicario di Igor Gelarda, anche lui consigliere comunale, ex M5s e ora responsabile Lega per gli enti locali a Palermo e provincia.

"Credo nella possibilità di riscatto economico e sociale della Sicilia, attraverso politiche sostenibili di decontribuzione totale alle imprese, e attraverso la previsione di detassazione per settori cardine del territorio, finalizzati alla tutela e rilancio dei livelli occupazionale", dice Ficarra.

