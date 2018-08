Palermo, crack e hashish in piazza a Ballarò: arrestati tre giovani

Tre ragazzi sorpresi a spacciare crack e hashish in piazza a Ballarò a Palermo. Gli agenti squadra della mobile hanno notato il gruppetto e che, a turno, uno faceva da palo mentre un altro contrattava con i clienti e il terzo andava a prendere la droga.

I giovani compratori sono stati identificati dai poliziotti ai quali hanno ammesso di aver acquistato le dosi dai tre pusher, poi arrestati. Si tratta di Antonino Gresti, di 19 anni, Salvatore Giuseppe Ribaudo, di 20 anni, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo crack ed hashish, mentre il terzo, Cristian Lo Monaco, di 27 anni è stato arrestato perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con addosso due dosi di hashish. Lo Monaco avrebbr anche fornito la droga da spacciare a Gresti e Ribaudo ed è stato sorpreso con la somma 1.167 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

La droga ed il denaro scoperti sono stati posti sotto sequestro. I tre arrestati dopo l’udienza di convalida sono stati posti, dall’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari.

Gli arresti sono maturati grazie all’attività dei Falchi della squadra mobile che hanno predisposto un servizio di osservazione in piazza Ballarò, con servizi di appostamento, nelle vie Albergheria, Casa Professa e Castro.

Sempre nei pressi dello storico mercato palermitano, qualche giorno fa, gli agenti avevano arrestato un altro giovane.

S. I.

© Riproduzione riservata