Ragazza investita da un'auto a Santa Flavia, in prognosi riservata: caccia al pirata della strada

Una giovane di 26 anni, M.G., è stata investita a scorsa notte a Santa Flavia, in via Solunto.

La giovane stava rientrando a casa quando un’auto pirata è finita contro una vettura parcheggiata e poi ha colpito la studentessa. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa e trasportata al Civico di Palermo. La prognosi è riservata.

Nell’impatto la vittima ha avuto una frattura al femore, un trauma cranico e una ferita in testa. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire all’automobilista fuggito.

