Caldo record a Palermo per il Festino: ambulanze e soccorritori per strada

Sarà un Festino "bollente" quello di quest'anno. Secondo le previsioni della Protezione civile regionale, su Palermo infatti oggi arriverà un'ondata di calore che farà salire le temperature fino a 36 gradi.

Bollino arancione per il capoluogo siciliano, che oggi e domani sarà una delle città più calde d'Italia.

Il caldo torrido non fermerà di certo i festeggiamenti in onore della Santuzza, per i quali è prevista come ogni anno la partecipazione di migliaia di persone. Anzi, proprio in vista del 394° Festino di Santa Rosalia nell'area fra la Cattedrale e Porta Felice e poi lungo il Foro Umberto I, la Protezione civile regionale, in collaborazione con quella comunale, ha predisposto per questa sera un sistema di pronto intervento che scatterà in caso di malori per via delle alte temperature. Nello specifico, al Foro Italico saranno allestiti due punti medici avanzati: uno di fronte a Porta Felice e l'altro all'altezza di Via Lincoln. Lungo le strade percorse dal corteo che segue il Carro della Santuzza, cioè dalla Cattedrale e fino al Foro Umberto I, saranno presenti 8 ambulanze, dislocate in vari tratti (previste eventuali vie di fuga per spostarsi), a bordo delle quali ci saranno rianimatore e personale medico. Mentre, 60 soccorritori della Croce Rossa seguiranno il corteo a piedi pronti a dare assistenza e soccorso in caso di necessità.

