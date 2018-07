Migranti, prof con magliette rosse per gli esami di maturità: polemiche in un liceo di Partinico

È polemica a Partinico per un gruppo di professori del liceo scientifico Santi Savarino che, durante gli esami di maturità, avrebbero indossato le magliette rosse a sostegno dell'iniziativa di Libera contro le morti in mare dei migranti. A segnalare la vicenda l'Assotutela, che annuncia anche un esposto in procura.

"Un gesto, a dire il vero, condivisibile dal punto di vista simbolico ma assolutamente sbagliato nel contesto in cui si è svolto", scrive in una nota il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato.

"Crediamo infatti - prosegue Maritato - che tale atteggiamento degli insegnanti della commissione rischi di politicizzare un luogo neutrale e sacro come la scuola, dove agli studenti non si dovrebbe imporre una coscienza civile, ma si dovrebbero porre le basi e gli strumenti per crearsene una propria. Assotutela, dunque, sta vagliando l’opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo per fare chiarezza su questa preoccupante e ambigua vicenda".

