Servizio civile, approvati due progetti a Palermo: domande entro il 20 luglio

Il Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato i due progetti di Servizio civile presentati dal Comune di Palermo nell'ambito del programma “Garanzia Giovani”.

I progetti, intitolati "A Sostegno" e "Uno Spazio Neutro" sono destinati a giovani tra i 18 e 28 anni disoccupati e che non abbiano in corso alcun percorso di studi o formativo. Per partecipare bisogna essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it).

Le domande vanno presentate entro le 14 del 20 luglio all'Assessorato alla Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo - via Garibaldi, 26 - Palazzo Natale di Monterosato - 90133 Palermo. L'ufficio del protocollo di Palazzo Natale è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17. Si può consegnare l'istanza all'ufficio oppure si può inviare per posta raccomandata (ma non fa fede il timbro postale) o tramite Pec all'indirizzo settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

Successivamente, saranno resi noti i giorni e la sede della selezione. Per ulteriori informazioni ci si può collegare al sito www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_ggbandovolseiregioni/regione-sicilia.aspx oppure chiamare i numeri: 091/7405400 – 091/7405420 – 091/7405452.

