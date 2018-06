Sosta selvaggia a Palermo, in due weekend 122 multe tra Mondello e Addaura

In due weekend di fila a Palermo sono scattate 122 multe per sosta selvaggia nella zona delle borgate marinare da Mondello a Sferracavallo e dall’Addaura all’Arenella.

Lo scorso weekend sono state elevate 51 le sanzioni comminate sabato notte dalla pattuglia di street control. Una leggera flessione dovuta all’effetto deterrente dei controlli e alla ridotta circolazione nella fascia oraria in concomitanza con l’incontro di calcio Frosinone – Palermo.

Il maggior numero di sanzioni è stato rilevato all’Addaura, sul lungomare Cristoforo Colombo. Mentre all’Arenella gli agenti della polizia municipale hanno verificato il mancato rispetto dei divieti di sosta permanente, che ha prodotto il restringimento della carreggiata con conseguenti intralci alla circolazione.

Il weekend precedente erano state elevate 71 sanzioni. Il comandante Gabriele Marchese aveva predisposto i controlli con street control anche nella fascia oraria serale-notturna.

Anche nei prossimi week end gli agenti della polizia municipale di Palermo saranno in servizio nelle borgate marinare soprattutto di sera. Gli agenti sanzioneranno le auto divieto di sosta, in prossimità di incrocio, in doppia fila e sulle strisce pedonali.

Lo street control, è un impianto dotato di videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulle auto della polizia municipale. Questo tipo di dispositivo permette di scattare due foto in simultanea alla targa del veicolo e all’abitacolo.

Vengono così acquisite le foto su un tablet. In questo modo si possono verificare in tempo reale diverse informazioni come l’assicurazione del veicolo, se è stata effettuata la revisione e chi è il proprietario. L’agente della polizia municipale in caso riscontri l’irregolarità compilerà un verbale digitale e la multa arriverà a casa.

