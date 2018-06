Palermo, furto di gasolio alla Rap: il giudice convalida quattro fermi

Il giudice Marina Petruzzella ha convalidato il fermo, disponendo l’obbligo di firma, per tre dei cinque dipendenti della Rap (l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo) che sono accusati di aver rubato gasolio dai mezzi dell’azienda.

Convalidato anche il fermo di un imprenditore che avrebbe caricato il gasolio per portarlo via. Il giudice ha deciso invece di non convalidare il fermo di altri due dipendenti - i due addetti al percolato - assistiti dagli avvocati Stefano Santoro e Luigi Miceli Tagliavia.

