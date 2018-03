Palermo, rosanero assenti per le nazionali, Zamparini: "Campionato di serie B falsato"

PALERMO. Ancora Zamparini Il patron rosanero torna a parlare per pungolare e stimolare determinati calciatori, come Nestorovski: “Merita un voto basso, l’attuale Nestorovski sicuramente non ci mancherà… Siamo in emergenza, la difesa di Novara non era quella titolare, ma le seconde linee fanno il loro dovere. Il campionato però è falsato nel silenzio generale”.

Zamparini – nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport – torna sul pari di Novara: “Ho preso il mental coach proprio per eliminare il difetto di una squadra che improvvisamente molla sotto il profilo psicologico. Prendere gol in quella maniera è da stupidi. All’inizio balbettava ed era inguardabile, ma il Palermo della ripresa è da primato, il finale è stato inspiegabile”.

Mentre sull’oggetto che ha colpito Tedino ribadisce: “Per noi il caso è chiuso. Non prendiamo nessuna posizione, ci sono le autorità sportive eventualmente che si occuperanno del caso, ma siamo amareggiati. Non occorrono prove per capire che Tedino è stato colpito in una parte dell’orecchio molto delicata. Ha avuto giramenti di testa, non si è ancora ripreso e non è uscito dal trauma… Trovo strano che il presidente del Novara dica il contrario, come dare a Tedino del bugiardo. Appena a Palermo farà ulteriori accertamenti anche perché sente l’orecchio otturato”. Domenica la sfida col Carpi al Barbera.

