Strapalermo, le parole del vincitore Luca Cimò: "Stanco ma felicissimo"

PALERMO. "Sono molto contento di aver vinto nella mia città, ci tenevo tantissimo. Sono stanco ma soddisfatto, complimenti a tutti per l’organizzazione, sono davvero felicissimo". Queste le parole di Luca Cimò, il vincitore della parte agonistica della StraPalermo, l'evento che si è svolto questa mattina tra le strade del capoluogo siciliano.

In ottocento hanno partecipato per la vittoria, mentre per la "passeggiata ludica" sono scese in strada più di 15000 persone, anche nell'ambito dell'evento Strapapà.

