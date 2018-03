Palermo, altro blitz contro i parcheggiatori abusivi: scattano sei denunce

PALERMO. Nuovo blitz contro i parcheggiatori abusivi a Palermo. I carabinieri della Compagnia San Lorenzo, hanno multato e denunciato sei abusivi, trovati a controllare le vetture tra via Crispi, nel tratto da via Albanese a Piazza XIII Vittime. I posteggiatori, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sono due del Bangladesh, tre dal Ghana ed uno dalla Nigeria. I sei sono stati multati.

Per quattro di loro è scattata anche la denuncia per la mancata esibizione dei documenti d’identità o di permesso di soggiorno. Per due posteggiatori è stato emesso l'ordine di allontanamento, perché trovati vicino una fermata dei mezzi di trasporto pubblici. Uno loro è stato sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente.

La multa in questo caso è stata di 5 mila euro. La proprietaria dell’autovettura ha riferito ai Carabinieri di aver lasciato in custodia la macchina all’uomo. Anche per lei è scattata la sanzione per «incauto affidamento»

