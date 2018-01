Indice dei prezzi, a Palermo più 0,8 per cento su base annua

PALERMO. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale a dicembre, nel capoluogo siciliano, ha fatto registrare una variazione congiunturale rispetto al mese precedente pari allo più 0,4 per cento mentre a novembre l'inflessione era del meno 0,5 per cento.

Rispetto al mese precedente, l’aumento più rilevante si è registrato nei trasporti con un più 2,4 per cento. Le maggiori diminuzioni si sono invece registrate in beni e servizi con meno 0,4 per cento e alberghi e ristoranti con meno 0,2 per cento.

I dati, diffusi dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo che fa parte del Sistema Statistico Nazionale, devono essere considerati provvisori, in attesa della loro validazione da parte dell’Istat.

