A Palermo uno stage con Riccardo Piatti, il maestro di Jannik Sinner

Uno stage con uno dei più famosi maestri di tennis al mondo, Riccardo Piatti, maestro e primo allenatore di Jannik Sinner, per la prima volta, con il suo centro di allenamento specializzato, in Sicilia. Per tre giorni gli allievi del Tc2, dai 10 ai 18 anni, sono in campo e in palestra ad allenarsi con il maestro.

In aula vengono trasmessi video di allenamenti analizzati da Piatti. “Ho accettato l’invito di Francesco Palpacelli – spiega il maestro Piatti -. Ero amico fraterno di papà Gabriele. Abbiamo lavorato insieme. Ho visto Francesco nascere e lui ha visto nascere mio figlio che gioca a tennis anche lui e quando ho ricevuto questo invito ho accettato molto volentieri. In questi tre giorni al circolo stiamo lavorando molto sulla tecnica e collaboriamo con i maestri. Diamo un ordine e un metodo ai ragazzi- continua il maestro -. Per crescere bisogna avere un metodo e i ragazzi devono fare fatica. Passiamo del tempo, prima di ogni allenamento, in aula per vedere il programma di tutta la giornata e i vari miglioramenti”. In questo fine settimana dunque, lo staff del Tc2 è affiancato dallo staff del "Piatti Tennis Center", centro di alto livello con l’obiettivo di fare crescere i giovani talenti. Riccardo Piatti ha allenato tennisti del calibro di Djokovic, Gasquet, Raonic e appunto Sinner Accompagnato dal suo staff, composto da 4 maestri, un preparatore atletico ed un videoanalista. “Sono contento di dare questa opportunità ai ragazzi del circolo – commenta Francesco Palpacelli direttore della scuola e del settore agonistico del Tc2 -. Mio padre era legato a Riccardo da una fraterna amicizia. Vedere Riccardo su questi campi per me è motivo di orgoglio e credo che i ragazzi possano apprendere tantissimo”.

