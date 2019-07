Palermo Ladies Open, esce di scena anche la Paolini

Esce di scena l’ultima azzurra ancora in tabellone al "Palermo Ladies Open", WTA International da 250mila dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano.

Si interrompe nei quarti il cammino di Jasmine Paolini, che cede per 6-4 1-6 6-1 alla prima testa di serie, Kiki Bertens. L’olandese affronterà ora in semifinale Paula Badosa mentre dall’altra parte del tabellone Jil Teichmann sfiderà la russa Liudmila Samsonova, uscita vittoriosa per 6-7(4) 6-3 6-4 contro Fiona Ferro.

