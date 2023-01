Marcia per la pace, Palermo in preghiera per profughi e vittime di guerra

Hanno marciato per la pace nel mondo, dal Teatro Massimo alla chiesa di San Domenico, a Palermo. Centinaia di cittadini, in occasione della giornata mondiale della pace, sono scesi in strada per marciare e testimoniare che "nessuno può salvarsi da solo", seguendo le parole di Papa Francesco.

Un popolo composto da cercatori di pace, comunità, movimenti e associazioni di ispirazione laica e cristiana, dall’Arcidiocesi di Palermo, dal centro diaconale valdese “La Noce”, dai Padri Domenicani.

In testa, al popolo della pace, l’arcivescovo Corrado Lorefice. Dopo la marcia, è stato il momento della celebrazione della Santa nella chiesa di San Domenico, per pregare per i profughi, i rifugiati e le vittime di ogni guerra.

Nel video di Benedetto Frontini, le interviste all'arcivescovo Corrado Lorefice, a Stefania Macaluso, presidente dell'associazione Le Rose Bianche e a padre Giacomo Ribaudo.

